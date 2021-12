Ne è uscito senza nemmeno un graffio, riuscendo a scendere autonomamente dal veicolo

È successo alle 4:30 di stanotte. Sono intervenuti i soccorsi (ma il guidatore ha rifiutato cure e ricovero), la Polizia locale che ha sottoposto l’uomo ad esame etilometrico come vuole la legge e i vigili del fuoco per riportare il mezzo incidentato in posizione regolare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...