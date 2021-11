Ricercato da 2 anni per scontare 3 anni e mezzo di carcere, arrestato dalla Ps

Aveva minacciato un uomo di raccontare alla sorella che è omosessuale, era stato denunciato e condannato. Ieri è arrivato a Genova dove ha preso alloggio di un albergo di Pré, ma quando è stato registrato in Questura è scattato l'”allert alloggiati”

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un cittadino rumeno di 40 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.

I fatti che hanno portato all’emissione del provvedimento risalgono al 2012, periodo in cui il 40enne aveva estorto del denaro ad un cittadino di Firenze minacciandolo di raccontare alla sorella che era omosessuale.

La sentenza definitiva di condanna a 3 anni e mezzo di reclusione è del 2019.

Ieri il rumeno è andato a pernottare in un hotel del centro storico di Genova e alla Sala Operativa della Questura è scattato l’allert alloggiati. I poliziotti delle volanti dell’U.P.G. sono andati a cercarlo in hotel appurandone la presenza e, dopo la compiuta identificazione, l’hanno accompagnato in carcere a scontare la sua pena.

