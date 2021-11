Controlli dei Cc nel fine settimana: 9 patenti ritirate. Un ubriaco tenta di fuggire a piedi

Il trentenne, oltre a rifiutare di sottoporsi all’etilometro, ha cominciato a correre, ma è stato acciuffato e denunciato anche per resistenza

Nel corso dei servizi e dei posti di controllo dei carabinieri del Comando provinciale sulla circolazione sono state identificate 110 persone e controllati oltre 60 autoveicoli. Nove gli automobilisti che sono risultati avere un tasso alcolemico superiore a quello consentito (0,50 ml/l) e quindi denunciati per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente e sequestro amministrativo del mezzo. Tra questi, un 30 enne genovese, pregiudicato, che oltre a rifiutarsi di sottoporsi al test con l’etilometro, al fine di evitare il controllo fuggiva a piedi, venendo raggiunto e bloccato dai militari ai quali opponeva resistenza. L’automobilista è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria anche per resistenza a P.U.

