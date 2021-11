Contagi in aumento, Articolo Uno chiede al Sindaco di imporre l’obbligo di mascherina all’aperto

Ieri i nuovo contagiati sono stati 417 di cui 213 a Genova, sabato 360 di cui 84 nel territorio della Asl 3. Il partito chiede a Marco Bucci un’ordinanza simile a quella già decisa dai primi cittadini di altre città

Articolo Uno Genova «in considerazione del costante aumento dei contagi da Covid 19 – si legge in una nota – e della comparsa di nuove varianti la cui pericolosità è ancora da valutare, analogamente a quanto disposto in altre città, chiede al Sindaco di Genova Marco Bucci di emanare con urgenza un’ordinanza che estenda l’utilizzo della mascherina anche all’aperto. Quanto sopra per la miglior tutela dei genovesi vista anche l’alta concentrazione nelle vie dello shopping natalizio».

