Dopo i gatti, abbandonati per strada nel trasportino anche due coniglietti

Nei giorni scorsi è successo a due gatti, a Coronata e a San Teodoro, stavolta è successo in via Porro dove sono stati abbandonati due leporidi. La Guardia Zoofila Termanini cerca testimoni

«Un altro gesto ignobile è stato compiuto da ignoti che hanno abbandonato due coniglietti domestici in via Porro – scrive la guardia zoofila Gian Lorenzo Termanini sulla propria bacheca Facebook -. Le indagini sono in corso. Se qualcuno avesse notizie sull’autore dell’abbandono può contattare il numero di cellulare 335.588.0333. È garantito l’anonimato». Chi ha lasciato i poveri animali rischia la denuncia.

