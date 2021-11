A12: traffico bloccato tra Rapallo e Chiavari per incidente. Coda di 7 km tra Arenzano e Pra’ per lavori

Lo scontro, che ha coinvolto tre veicoli, è avvenuto in galleria sullo scambio di carreggiata. Soccorsi in atto

Sulla A12 Genova-Sestri Levante tra Chiavari e Rapallo nelle due direzioni, il traffico è bloccato con 4 km di coda in direzione Genova e 3 km di coda verso Sestri Levante, a seguito di un incidente avvenuto in galleria sullo scambio di carreggiata al km 31; nell’evento sono rimasti coinvolti tre veicoli. Il blocco si è reso necessario per agevolare le operazioni di soccorso. Sul posto sono inoltre presenti, il personale di Autostrade per l’Italia e la Polizia Stradale.

Inoltre: coda di 3 km tra Recco e Chiavari per l’incidente. Coda di 4 km tra Chiavari e Rapallo sempre per l’incidente.

Sulla A7: coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori; traffico rallentato (Km 111.5 – Direzione: Milano)tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori; coda di 3 km tra Vignole Borbera e Isola del Cantone per lavori; coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

Sulla A10: coda di 7 km tra Arenzano e Genova Pra’ per lavori; traffico rallentato tra bivio A10/A26 Trafori e Pegli per lavori; coda di 2 km tra Celle Ligure e Varazze per lavori; coda di 1 km tra bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per lavori.

Aggiornamento 20:30 – In A10: 2 km tra Celle e Varazze, 8km tra Arenzano e Pra’, poi rallentamenti fino a Pegli. In A12 6km tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova e 4 tra Recco e Chiavari in direzione levante

