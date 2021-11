Sostanza irritante sul ballatoio, moglie e marito soccorsi e trasportati al Galliera

È successo ieri sera intorno alle 19:30. In corso Dogali sono intervenuti il 118, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia locale

I coniugi hanno accusato un malore dentro casa e hanno chiesto i soccorsi. A causare forti difficoltà respiratorie sarebbe stata una sostanza irritante non ancora identificata sul ballatoio dello stabile, al quarto piano del civico 11 di corso Dogali, a Castelletto.

Moglie e marito sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Galliera. Le loro condizioni sono buone. I Vigili del fuoco, intervenuti col carro NBCR, hanno fatto areare l’edificio con i ventilatori e la criticità è rientrata. Saranno ora da scoprire la natura della sostanza e i motivi per cui si trovava lì. Non si esclude che possa trattarsi di una sostanza usata per la manutenzione dell’ascensore.

I residenti del palazzo che stavano tornando a casa sono stati tenuti fuori per precauzione, ma l’edificio non è stato sgomberato.

