Meteo Limet: temperature in calo e cielo che da sereno diventerà nuvoloso

Situazione: Sistema depressionario sulle Baleari in lento movimento verso le nostre latitudini determinerà nella giornata di giovedì, assieme all’arrivo di aria più fredda da nord, le prime nevicate sul nostro Appennino.

Lo dice Daniele Gallo dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 24 novembre 2021

Avvisi: tramontana tesa tra Capo Mele e valli del Genovese.

Cielo e Fenomeni: nel primo mattino cielo in prevalenza sereno. Nel corso della mattinata nuvolosità che andrà ad aumentare soprattutto a ponente ma senza fenomeni. Nel pomeriggio cielo nuvoloso o molto nuvoloso sul centro-ponente della regione, maggiori schiarite a levante. In serata situazione invariata ancora con molte nubi tra Imperiese e Genovese, qualche schiarita in più a levante. Non escludiamo qualche piovasco sul centro-ponente in serata.

Venti: tramontana tesa tra Capo Mele e Genovese.

Mari: da mosso a molto mosso il settore ovest; mosso/stirato altrove.

Temperature: minime in calo, stazionarie le massime.

Costa: min +8/12°C, max +15/19°C

Interno: min +2/+7°C, max +9/14°C

