La protesta è partita questa mattina dall’aeroporto dove centinaia di taxi si sono concentrati. Quindi il corteo ha percorso le vie della città e la sopraelevata. Quindi le macchine bianche si sono piazzate a De Ferrari, in largo Pertini e in una parte di via XX che è stata chiusa al traffico

Via XX Settembre è chiusa nel tratto fra via Ceccardi e piazza De Ferrari. Sul posto la Polizia locale per le chiusure delle strade e la Digos.

Articolo in aggiornamento

