La protesta dei tassisti contro la liberalizzazione proseguirà anche nel pomeriggio

Non si esaurirà alla fine della mattinata la protesta dei tassisti. Andrà probabilmente avanti fino a questa sera alle 22. In concomitanza si prolungheranno anche i disagi per il traffico, ulteriormente appesantito dal guasto di un bus da 18 metri in piazza Corvetto

Attualmente i veicoli bianchi sono posteggiati in piazza De Ferrari e nel tratto finale della via XX Settembre, direzione ponente. I mezzi pubblici in direzione ponente sono deviati nella via Ceccardi, piazza Dante, via Dante e De Ferrari.

