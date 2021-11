Covid, dal 6 dicembre tampone valido solo per lavoro e servizi essenziali

Le indiscrezioni al termine della Cabina di regia: per tutte le altre attività servirà il super green pass. Niente green pass per i bimbi sotto i 12 anni, ma obbligo di vaccinazione per insegnanti e forze dell’ordine. Terza dose necessaria per il personale sanitario. Toti: «Diversificazione dei green pass, il Governo ci ha ascoltato»

«Per primi, nei giorni scorsi, avevamo chiesto al Governo di intervenire e diversificare il Green pass tra vaccinati e non vaccinati, così come avevamo auspicato l’introduzione dell’obbligo della terza dose per alcune categorie. Stiamo ascoltando le decisioni prese dall’Esecutivo e sono soddisfatto che ancora una volta le Regioni, che vivono da due anni in prima linea la lotta al Covid, siano state ascoltate». Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti, intervenuto nel corso della riunione con le Regioni e il Governo in vista dell’approvazione delle nuove misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 da parte del Consiglio dei Ministri.

«Speriamo che tutto questo basti a garantire un Natale sereno per le nostre famiglie e la nostra economia. Dopo tanti sacrifici – conclude Toti – per ripartire non possiamo permetterci ulteriori stop e incertezze».

Mi piace: Mi piace Caricamento...