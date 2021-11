Doppio allarme bomba in via Bellucci e a Cornigliano. Evacuato il Colombo, chiusa via Balbi, evacuata la Cgil

Una telefonata ha minacciato un’esplosione in via Bellucci, sopra la Nunziata, dove interviene la Polizia di Stato. In via San Giovanni d’Acri trolley abbandonato vicino a una cabina elettrica. Intervengono i Carabinieri

Allarme bomba nella zona tra via Bellucci e via Balbi. Sul posto la Polizia di Stato con artificieri e cani anti esplosivo. Un uomo ha chiamato la Questura alle 10:04 dicendo che sarebbe scoppiato un ordigno alle 10 (cioè 4 minuti prima, quando non era accaduto nulla). I ragazzi sono stati portati in via Balbi.

Il secondo allarme bomba (per un trolley abbandonato vicino a una cabina elettrica) è a Cornigliano, in via San Giovanni D’Acri. È stata evacuata la sede Cgil. Sul posto i Carabinieri con i loro artificieri.

Aggiornamento ore 11: rientrato l’allarme a Cornigliano.





Articolo in aggiornamento

