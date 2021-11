La A7 apre in ritardo di un’ora, code in A26. Incidente in A12: una persona in codice rosso al San Martino

23 Novembre 2021

23 Novembre 2021 Oggi a Genova La mattinata comincia con un incidente grave, riapertura in ritardo e rallentamenti per i lavori A7: coda tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Genova Sampierdarena, coda di 1 km tra Ronco Scrivia e Busalla, coda di 1 km tra Genova Ovest e Genova Bolzaneto, coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla.



A10: traffico rallentato tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso, coda di 1 km tra Celle Ligure e Varazze per lavori, coda di 1 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori. A12: coda di 3 km tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova per incidente. Una persona è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso al San Martino. A26: coda di 4 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori. Coda di 2 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone per lavori. Condividi: E-mail

