Un altro gatto abbandonato per strada in un trasportino, stavolta in via Venezia

La denuncia viene dal Canile comunale di Monte Contessa che ha ricevuto, nei giorni scorsi, una valanga di telefonate per adottare l’altro felino trovato vicino a bidoni della spazzatura a Coronata. I gatti abbandonati da adottare al Canile sono tanti. Hanno tutti bisogno di una casa e di affetto

«Dopo il gatto abbandonato vicino ai bidoni della spazzatura a Coronata, è stato trovato questo altro gatto in via Venezia, sempre abbandonato in un trasportino, nei giardini – dicono al Canile di Monte Contessa, che lo ha in custodia -.Le giornate fredde, il buio che arriva sempre prima, le alte possibilità che un animale abbandonato in questo modo possa fare una brutta fine non sembrano frenare chi vuole liberarsi del proprio animale. Due gatti abbandonati nei loro trasportini in due giorni. Ci chiediamo cosa stia succedendo alle persone, dove sia finita la loro umanità. Questo animale è terrorizzato ancora oggi, non sappiamo cosa possa aver passato prima di arrivare da noi, possiamo solo leggere la paura nei suoi occhi e cercare di fargli capire che ora è al sicuro, che nessuno gli farà più del male. Continuiamo a non capire come una persona possa arrivare a compiere un gesto simile e speriamo che il colpevole venga individuato. Gli animali non sono oggetti, non sono giocattoli da prendere per capriccio: ora più che mai vorremmo far capire alle persone l’importanza di un’adozione consapevole, vorremmo far capire che quando si accoglie un animale deve essere per tutta la vita. Invitiamo chiunque riconosca il gatto nella foto o abbia visto qualcosa a comunicarlo a noi o alle autorità».

Mi piace: Mi piace Caricamento...