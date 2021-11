Polizia locale: controlli anti alcol nel fine settimana, ritirate 14 patenti. Fermati due fuggitivi

I fuggitivi sono stati acciuffati. A uno sono stati decurtati 54 punti, con la previsione di 3 distinti periodi di sospensione della patente di guida e comminate sanzioni amministrative per un importo superiore ai 1.600 euro. Sono stati controllati in totale 317 conducenti, contestate 15 violazioni degli articoli del Codice della Strada per quanto riguarda il consumo di alcol. Sono state ritirate 14 patenti, sequestrati 2 veicoli e contestati ulteriori 30 illeciti al Codice della Strada

Il personale del Reparto Pronto Intervento e delle Unità Territoriali Valbisagno ha eseguito nel fine settimana posti di controllo tesi al contrasto della guida sotto l’influenza dell’alcool in via delle Casaccie e via d’Annunzio. Sono stati sottoposti al controllo qualitativo relativo all’assunzione di sostanze alcoliche 207 conducenti mentre 21 venivano sottoposti a controllo quantitativo mediante etilometro in quanto positivi al test preliminare. Di questi, 10 risultavano con valori in violazione degli artt. 186/186bis del Codice della Strada. Dieci le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza.

Un ragazzo di nazionalità italiana di 30 anni di età, alla guida di un motociclo, all’alt degli agenti, ha simulato di non aver compreso l’ordine di arrestarsi per poi darsi rapidamente alla fuga; gli agenti si sono messi immediatamente all’inseguimento del conducente che teneva una velocità particolarmente elevata, commettendo violazioni di particolare sconsideratezza. Tra queste, noncurante del traffico veicolare e pedonale, effettuava più volte sorpassi contromano dei veicoli fermi ai semafori rossi nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Gli operatori, non appena ritenuto di poter procedere in sicurezza, hanno effettuato una manovra di chiusura delle vie di fuga costringendo il fuggitivo a fermarsi. Il guidatore è stato pertanto sottoposto al test etilometrico, risultando in stato di ebbrezza alcolica in fascia amministrativa (tra 0.5 e 0.8 g/l). Sono state inoltre contestate le numerose violazioni commesse, decurtati 54 punti, con la previsione di 3 distinti periodi di sospensione della patente di guida e comminate sanzioni amministrative per un importo superiore ai 1.600 euro.

Un altro ragazzo di nazionalità italiana di 22 anni, alla guida di un motociclo a bordo del quale si trovava anche la fidanzata, alla vista del posto di controllo si è posizionato in scia all’autovettura che lo precedeva con il chiaro intento di rendere difficoltoso il suo fermo. Gli agenti, compresa immediatamente la finalità di tale comportamento, hanno intimato l’alt a tutti i veicoli in carreggiata. Il motociclista ha tentato, quindi, pertanto una manovra di scarto per guadagnarsi la fuga, ma è stato bloccato, in sicurezza. Sottoposto all’etilometro è risultato con valori superiori di circa 3 volte superiori al consentito (1.44 ed 1.49 g/l). È stato, pertanto denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcool, decurtati 15 punti e sospesa la patente di guida.

Nel corso del servizio, una soggetto di nazionalità messicana, indagato per guida in stato di ebbrezza, è veniva accompagnato presso la Questura per la fotosegnalazione.

Sono state contestate, inoltre ulteriori 18 violazioni al Codice della Strada. Un altro veicolo è stato sequestrato amministrativamente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...