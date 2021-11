Podista infortunato e ragazzi persi nel bosco. Due soccorsi dei Vvf

Al lavoro anche l’elicottero Drago per recuperare il podista sulle alture di Nervi

Sono 2 i soccorsi ad escursionisti effettuati ieri dal personale dei vigili del fuoco. Il primo, a mezzo elicottero Drago dei vigili del fuoco, è stato portato ad un podista che, procuratosi una distorsione al ginocchio, è rimasto bloccato sulle alture di Nervi. Il personale SAF lo ha raggiunto calandosi col verricello e lo ha recuperato facendogli indossare il triangolo di evacuazione per issarlo a bordo. Il secondo invece è stato effettuato in zona Pomá, a San Desiderio, a 2 ragazzi che recatisi per boschi, sono stati colti dal buio ed hanno smarrito il sentiero. Individuata la posizione grazie alla applicazione di messaggistica, sono stati raggiunti dopo una mezz’ora di cammino dal personale Vvf. In ottima salute sono stati ricondotti al centro abitato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...