Incidente in galleria in A12, i Vvf liberano gli occupanti di un’auto bloccate all’interno

Tre persone sono state soccorse dal 118 e sono state trasportate due in codice giallo e una in codice verde al San Martino. Le loro condizioni non sono gravi

Nel pomeriggio di oggi i Vigili del fuoco sono intervenuti sulla A12, in direzione Genova, dopo Chiavari, per incidente stradale nella galleria Anchetta. Per cause in via di accertamento una vettura ha perso il controllo ed ha urtato il muro. Due persone sono rimaste bloccate all’interno dell’abitacolo. I Vigili del fuoco, grazie agli strumenti elettrici di nuova generazione, hanno velocemente aperto l’abitacolo per permettere ai sanitari di intervenire. Sul posto, oltre alle ambulanze, è intervenuta un’auto medica inviata dal 118.

