Autostrade, code chilometriche fino a 6 km. La situazione più difficile in A7

Ma code e rallentamenti ci sono anche in A10, A12 e A26. Incidenti, cantieri e traffico intenso del lunedì. Ecco la situazione

A7: Coda di 1 km tra Busalla e Genova Bolzaneto per incidente. Coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. Coda di 6 km tra Genova Bolzaneto e Genova Sampierdarena per lavori. Traffico Rallentato tra Isola del Cantone e Busalla per lavori. Traffico Rallentato tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. Coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

A10: Traffico Rallentato tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto per traffico intenso. Coda di 1 km tra Celle Ligure e Varazze per lavori. Coda di 2 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori.

A12: Coda tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per traffico intenso. Coda in uscita a Genova est provenendo da Genova per traffico intenso. Coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso. Coda su Bivio A12/A7 Milano-Genova provenendo da Livorno verso Genova per traffico intenso. Coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori.

A26: Coda di 1 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone per lavori

Mi piace: Mi piace Caricamento...