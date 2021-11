Al via le prenotazioni online per la terza dose anche per i

22 Novembre 2021

22 Novembre 2021 regione Terze dosi, prenotazioni aperte online da oggi, lunedì 22 novembre, anche per la fascia d’età 40-59 anni Terze dosi Come prenotare: online su prenotovaccino.regione.liguria.it

sportelli Cup di Asl/Aziende ospedaliere

farmacie che effettuano il servizio Cup

numero verde 800 938 818

Documenti necessari per prenotare: tessera sanitaria valida

codice fiscale

Deleghe: la prenotazione può essere effettuata anche da familiari o amici, basta avere a disposizione la tessera sanitaria e il codice fiscale della persona che si deve vaccinare.

