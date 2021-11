Spari in appartamento di Sestri dopo una lite. Figlio ferisce il padre

È stato soccorso e trasportato al pronto soccorso di Villa Scassi. I Carabinieri hanno arrestato l’aggressore

I Carabinieri della Compagnia di Sampierdarena e del Nucleo Radiomobile, procedevano hanno arrestato per tentato omicidio di un 27enne incensurato che, all’interno di una palazzina, a seguito di una lite scaturita per futili motivi, esplodeva un colpo di pistola nei confronti del padre, tentando poi di dileguarsi. L’uomo veniva bloccato dai militari, intervenuti immediatamente sul posto a seguito di segnalazione da parte degli altri condomini e trovato in possesso di ulteriori 2 caricatori ed circa 100 cartucce. La vittima, colpita alla gamba destra e non in pericolo di vita è stata soccorsa dal 118 e trasferita in ospedale per cure del caso. Arrestato associato casa circondariale Marassi.

È successo in via Molfino intorno alle 22:30.

Mi piace: Mi piace Caricamento...