Meteo Limet: arriva la pioggia che starà con noi per buona parte della settimana

Situazione: prime avvisaglie di un cambiamento del tempo già alle porte. Una serie di passaggi perturbati infatti interesseranno la nostra regione per buona parte della prossima settimana.

Lo dice Paolo Bonino dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: domenica 21 novembre 2021

Avvisi: nessuno.

Cielo e Fenomeni: nubi diffuse, più organizzate sul Genovesato, dove non si esclude qualche debole pioggia. In serata aumento dell’instabilità sul Ligure occidentale: iniziale coinvolgimento della costa savonese, a seguire fenomeni in intensificazione sul ponente genovese.

Venti: teso da libeccio al largo, scirocco di ritorno tra Golfo di Genova e Tigullio.

Mari: generalmente mosso.

Temperature: complice la maggiore nuvolosità, in aumento le minime, specie lato costa; in calo le massime

Costa: min +11/14°C, max +15/17°C

Interno: min +2/7°C, max +11/14°C

