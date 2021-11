Da domani punto vaccinazioni anti influenzale a Palazzo Ducale

La postazione Asl3 si trova nel cortile interno di Palazzo Ducale (a sinistra dell’ingresso di piazza Matteotti), con presenza dell’ambulatorio mobile in piazza Matteotti

Da domani fino a mercoledì 24 novembre è attivo a Palazzo Ducale dalle 9 alle 13 un punto vaccinazioni antinfluenzale dedicato agli over 60 e alla categorie indicate dal Ministero.

L’iniziativa fa parte del percorso itinerante Asl3 che ha preso il via venerdì scorso all’Esselunga di via Piave. Dopo Palazzo Ducale le prossime date sono: mercoledì 1° dicembre Ipercoop Centro commerciale L’Aquilone Genova Bolzaneto ore 13-17 – Galleria commerciale piano ipermercato; giovedì 2 dicembre Coop Valbisagno (Via Lungo Bisagno Dalmazia 75-77) ore 9-13 – Galleria commerciale primo piano.

L’attività di vaccinazione è destinata agli over 60 anni e alle persone maggiorenni appartenenti alle seguenti categorie per cui è raccomandata la vaccinazione stagionale come stabilito dal Ministero della Salute (circolare Ministero della Salute 2021) ad esclusione dei minori: adulti sino ai 65 anni affetti da patologie; donne in gravidanza e nel periodo postpartum; medici e personale sanitario di assistenza; familiari e contatti di soggetti ad alto rischio; soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori; personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani; donatori di sangue.



Il servizio vaccinale è gratuito e in accesso libero, senza necessità di prenotazione né di richiesta medica.



E’ possibile vaccinarsi anche previa prenotazione CUP presso gli Ambulatori istituzionali Asl3 dell’Igiene e Sanità Pubblica , in accesso diretto presso la Sala Chiamata del Porto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 oltre che dal proprio medico curante e nelle farmacie.

