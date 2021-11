Covid: 313 nuovi positivi, 2 in più in terapia intensiva, 13 in ospedale

21 Novembre 2021

21 Novembre 2021 Oggi a Genova Dei 19 in terapia intensiva, 17 non sono vaccinati e 2 sì. Di questi ultimi, uno ha comorbidità (altri problemi pregressi che associati al Covid hanno causato la grave situazione generale) e uno è stato ricoverato per patologie Covid correlate Il saldo dei positivi (quindi esclusi i guariti) sale di 111 unità e arriva a 4.410. Sono 313 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria di cui 133 a Genova.

Sono 3.317 i tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono 8.406 tamponi antigenici rapidi.

Ecco il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata. IMPERIA (Asl 1): 44

SAVONA (Asl 2): 42

GENOVA: 180, di cui:

· Asl 3: 133

· Asl 4: 47

LA SPEZIA (Asl 5): 46

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1

