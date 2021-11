Caos serale sulle autostrade: 7 km in A10. Rallentamenti anche in A12

La situazione più difficile è in A10 dove i blocchi causati dalle code si susseguono, ma ci sono problemi anche a levante

La situazione alle 20

In A10: le Autostrade segnalano coda di 2 km tra Celle Ligure e Varazze per lavori e coda di 5 km tra Arenzano e Genova Pra’ per lavori. Ci dicono alcuni lettori in coda che dopo Varazze la coda è completamente ferma. L’applicazione Maps, che calcola anche le code, suggerisce che si impiegherebbe meno in bici che in auto per andare da Varazze a Genova.

In A12: coda tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per traffico intenso. Coda in uscita a Genova est per traffico intenso.

In A7: coda tra Vignole Borbera e Isola del Cantone per lavori.

In A26: coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori.

