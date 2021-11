In A10 coda di 5 km tra Arenzano e Genova Pra’ per lavori e altri 2 km di coda tra Celle Ligure e Varazze per lavori

Trecento metri in dieci minuti: questo è quanto percorso dai poveri automobilisti in coda al rientro dal levante verso la città. Il solito incubo causato dai cantieri che saranno ridotti nelle festività, ma, aveva annunciato Aspi, avrebbero proceduto proprio per questo a ritmo più sostenuto nelle prossime due settimane.

