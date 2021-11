Traffico in tilt in via Gramsci per il semaforo di via delle Fontane

15 Novembre 2021

15 Novembre 2021 viabilità Rallentamenti anche sulla direttrice Corvetto-Balbi Una grossa buca si è aperta sabato scorso a causa delle piogge. È stato installato un semaforo da cantiere in attesa di procedere alla riparazione. Con la ripresa del traffico feriale la viabilità è andata in tilt

