Tenta di razziare auto ad Arenzano, denunciato dai Carabinieri

È successo in via della Colletta dove il ventenne ha tentato di scassinare un veicolo senza riuscirci. Poi si è allontanato, ma è stato rintracciato dai militari dell’Arma

La scorsa nottata, ad Arenzano, un equipaggio dell’aliquota radiomobile della locale Compagnia, ha deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentato furto aggravato un algerino di 20 enne incensurato e senza fissa dimora. Il maghrebino, in via della Colletta, aveva tentato un furto su un veicolo regolarmente parcheggiato, allontanandosi repentinamente. Poco dopo, è stato rintracciato nelle vie limitrofe dai militari e denunciato.

