Sopraelevata chiusa alla Foce per albero pericolante

A mezzogiorno un camion aveva imboccato la Strada Aldo Moro dall’uscita autostradale di Sampierdarena e ha bloccato la rampa di via delle Casacce nel tentativo (vano) di fare inversione. Alla fine è uscito alla Foce

La strada Aldo Moro è chiusa al transito nel primo tratto (tra la Foce e l’ingresso di via D’Annunzio, aperto,) per consentire l’intervento dei vigili del fuoco su un albero pericolante. Inevitabili le conseguenze sul traffico alternativo in una giornata nera per la viabilità a Genova e sulle autostrade.

