Penne Bio integrali Consilia ritirate dal mercato

Potrebbero contenere un allergene e sono state ritirate a scopo precauzionale

Penne rigate integrali bio del marchio Consilia, è stato disposto il richiamo dal mercato perché in uno dei controlli di routine è stata rilevata la presenza dell’allergene della senape. Quest’ultimo potrebbe causare alcuni problemi a chi consuma il prodotto.

Il lotto richiamato dal mercato è il numero 1198 del pacco di penne rigate integrali bio da 500 grammi. Ovviamente l’invito per i clienti che hanno acquistato proprio questo prodotto a marchio Consiglia e che sono allergici o intolleranti alla senape è di non consumarlo e riportarlo al punto di vendita in cui lo avevano imperato , in modo da ottenere il rimborso.

