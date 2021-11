Meteo Limet: ancora piogge localmente intense prima del miglioramento

Situazione: l’inizio di settimana ci vedrà ancora sotto i flussi ciclonici del vortice presente nel Mediterraneo, prima di un rinforzo altopressorio in recupero da ovest.

Lo dice Federico Imperiale dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: lunedì 15 novembre 2021

Avvisi: Piogge localmente intense. Potrebbero risultare localmente abbondanti in mattinata sul centro ponente



Cielo e Fenomeni: Perturbato con rovesci anche intensi prima dell’alba. In mattinata ancora nubi diffuse con precipitazioni sparse un po’ su tutta la regione ma piu persistenti sul settore centro occidentale, localmente intense a ridosso dei rilievi di ponente. Tendenza a parziale attenuazione dei fenomeni a partire dalla fascia costiera orientale, con tendenza a miglioramento in progressione da levante al settore centrale. Nel pomeriggio fenomeni che tenderanno ad interessare principalmente il ponente, anche se rimarrà instabile altrove, prima di un generale miglioramento in serata. Neve sulle Alpi Liguri e Marittime sopra i 1700 metri.

Venti: Da sud est su centro levante, settentrionali a ponente. Ruotano da nord ovunque nel pomeriggio sera e rinforzare

Mari: Mosso o molto mosso. Agitato al largo.

Temperature: Senza variazioni significative.

Costa: min +10/+15°C, max +15/+18°C

Interno: min -1/+9°C, max +9/+15°C

Mi piace: Mi piace Caricamento...