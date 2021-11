La neve fiocca sulle Alpi Liguri. E domani torneranno i venti di burrasca su Genova

Oggi raffiche fino a quasi 100 km/h a Fontana Fresca (sopra Sori), mare mosso e temperatura minima della notte sotto zero (-0,2) registrata a Montegrosso Pian Latte

Nella foto: la webcam sul monte Alpet, nelle Alpi Liguri (nel territorio del comune di Roburent, in provincia di Cuneo) che tocca i 1.611 m sul livello del mare.

Per OGGI LUNEDI’ 15 NOVEMBRE Arpal prevede Piogge diffuse con cumulate significative sul ponente e sull’entroterra di Savona; bassa probabilità di rovesci forti su anche su Genova fino al pomeriggio (possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii, danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione), fenomeni moderati su CE. Venti da Nord-Est 5060km/h su tutte le zone con rinforzi e raffiche sulle zone esposte, in calo nel pomeriggio.

DOMANI MARTEDI’ 16 NOVEMBRE Venti da Nord 50-60km/h su ABD con locali rinforzi e raffiche di burrasca; venti localmente forti sulle restanti zone.

DOPODOMANI MERCOLEDI’ 17 NOVEMBRE Venti localmente forti da Nord su genovesato e savonese.

Precipitazioni d’intensità debole interessano un po’ tutta la regione; nelle ultime 12 ore i fenomeni più consistenti si sono avuti sui versanti Padani con 41.8 millimetri dalla mezzanotte a Santo Stefano d’Aveto (Genova) e 34.0 a Valzemola (Roccavignale, Savona). I venti sono settentrionali anche forti con raffiche di burrasca (toccati i 99.4 km/h a Fontana Fresca, sopra Sori in provincia di Genova e 92.5 al Lago di Giacopiane). Il mare è molto mosso.

La temperature minima della notte, -0.2, è stata registrata a Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) mentre alle ore 10.00 la rete Omirl segnala come valore massimo 18.8 a Luni Provasco (La Spezia).

