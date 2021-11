Incidente in A10 risolto, ma restano 9 km di coda in direzione ponente

In A12 coda tra Genova Nervi e Genova est per veicolo in avaria,

Alle ore 17 circa sull’autostrada A10 Genova – Savona è stato risolto un incidente, avvenuto in precedenza nel tratto compreso tra Savona e Albisola in direzione Genova, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti in corrispondenza di uno scambio di carreggiata, correttamente installato e segnalato, al km 41.

Attualmente sul luogo dell’evento si registrano 9 km di coda in direzione Savona e 3 km di coda in direzione Genova.

Ai soli veicoli leggeri diretti verso Savona, si consiglia di uscire a Varazze e percorrere la S.S.1 “Aurelia” per raggiungere Savona

