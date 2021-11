Voragine nell’asfalto in via delle Fontane, via Salvo D’Acquisto chiusa

Altri problemi a Trensasco dove la pioggia ha portato a valle i semafori posti a un restringimento a causa di una frana. L’incrocio con via Piacenza è piena di fango. La Polizia locale ha chiesto una spazzatrice ad Amiu per rimuovere la melma

Ancora danni del maltempo. A causa del fiume che si è creato a causa della pioggia torrenziale una voragine si è aperta nell’asfalto di via delle Fontane, in centro storico. Sul posto c’è la Polizia locale che sta operando anche in via Salvo D’Acquisto, in Valbisagno, dove alcuni calcinacci si stanno staccando dai poggioli del civico 1. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Strada chiusa per permettere l’accesso all’autoscala dei pompieri.

In copertina: a sinistra via d’Acquisto, a destra via delle Fontane (foto di Marco Pelizza)

Mi piace: Mi piace Caricamento...