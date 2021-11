Via Valtrebbia chiusa per lo smottamento di terreno. Allagata via Lodi a San Gottardo. Allagato il voltino di Brin. Cascata nella galleria di Pino. Corso Europa allagato in diversi tratti. L’allerta meteo scatterà solo alle 18. Foto e video

La situazione a Teglia:

Sotto l’acqua che invade i marciapiedi di via XX e via San Vincenzo















Sotto: grandine e pioggia a Oregina

Sotto: arcobaleno a Voltri

Sotto: la frana in via Valtrebbia a Sant’Eusebio (anche in copertina).

Mi piace: Mi piace Caricamento...