Marijuana addosso e a casa, ventenne incensurato nei guai

A un controllo dei Carabinieri è parso subito molto nervoso. Il giovane, incensurato, aveva 20 grammi di sostanza con sé mentre a casa aveva ulteriori 30 grammi più un bilancino di precisione

Nel primo pomeriggio di ieri, a Cicagna, la pattuglia della locale stazione carabinieri, durante un servizio perlustrativo, ha denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 20 enne incensurato abitante in una frazione del comune di Neirone. Il giovane, fermato per un normale controllo, ha evidenziato un particolarmente nervosismo. I militari decidevano di approfondire gli accertamenti ed eseguire una perquisizione personale trovandolo in possesso di 20 grammi di marijuana. A quel punto è stata perquisita anche l’abitazione ove venivano rinvenuti, occultati nei pensili della cucina all’interno di alcuni contenitori, ulteriori 30 grammi della stessa sostanza e un bilancino di precisione.

