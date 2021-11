La molestatrice dei negozianti di Sampierdarena finisce in carcere

Già colpita da divieto di dimora che non rispettava, ieri è stata trovata ieri sera dalla Polizia un’altra volta ubriaca in piazza Vittorio Veneto

“Molestatrice seriale” condotta in carcere: continuava a trasgredire il divieto di dimora

Piazza Vittorio Veneto, ore 23.30

La Polizia di Stato ha arrestato e condotto in carcere una 34enne rumena a seguito di sostituzione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Genova, più volte da lei trasgredito.

La donna da tempo era l’”incubo” degli esercenti di Sampierdarena che , oltre a perdere clientela e denaro a causa dei suoi comportamenti molesti e spesso indecenti verso gli avventori, hanno vissuto in un vero stato di paura ed esasperazione a causa della sua aggressività.

Per tali motivi era stata già denunciata e colpita da divieto di dimora nel comune di Genova, ma la 34enne lo aveva più volte violato.

Ieri sera i poliziotti del Commissariato Cornigliano, l’hanno notata in evidente stato di ubriachezza in Piazza Vittorio Veneto ed essendo a conoscenza del suo provvedimento di cattura l’hanno identificata e condotta al carcere di Pontedecimo.

