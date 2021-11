Ruba merce per 300 euro all’Esselunga, arrestato dai Carabinieri

La refurtiva è stata recuperata e restituita al punto vendita della grande distribuzione

Un equipaggio del nucleo radiomobile di Genova, a seguito degli accertamenti scaturiti da un intervento per furto dall’interno di un esercizio commerciale sito in via Piave, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria, un cittadino marocchino 40 enne, irregolare nel territorio nazionale, pregiudicato. Il nordafricano aveva sottratto merce vari esposti negli scaffali per un valore di 300 euro circa. La refurtiva è stata recuperata e restituita.

