Marassi, crolla il soffitto del panificio del carcere

Pagani (segretario regionale Uil Polizia Penitenziaria): «Solo grazie a una fortuita coincidenza per la quale i crolli si sono verificati in orario di chiusura del panificio è stata impedita una tragedia»

«Non osiamo immaginare cosa sarebbe accaduto se i contro soffitti del Panificio fossero crollati durante la lavorazione del pane, in orario di piena attività , piuttosto che cedere alle 17,30 – prosegue Pagani -. Non si hanno ancora comunicazioni sul motivo del cedimento della struttura. Grande apprensione, all’interno del panificio dove lavorano circa 11 addetti tra cui 4 detenuti. Dal 3 novembre 2021 il panificio è considerato inagibile . Non può non destare qualche amara riflessione il sincronismo degli eventi: il 28 ottobre il Capo Dap PEetralia aveva visitato il Carcere di Genova Marassi, entrando nel panificio con al seguito un numero impressionante di persone tra poliziotti e civili. Il crollo dei solai del panificio di Marassi, purtroppo, è la foto più veritiera dello stato in cui versa il sistema penitenziario italiano. L’ennesimo, disperato, invito destinato alla politica, ad attenzionare il sistema carcere e ai problemi che seppelliscono le donne e gli uomini che ci vivono e ci lavorano, perché il lavoro, quello sicuro o meglio in sicurezza, oltre a dover essere una priorità a garanzia di tutti è sicuramente un invito al reinserimento per la popolazione detenuta, un crollo che rischia di far perdere posti di lavoro e addirittura lo stesso appalto con la Coop».

