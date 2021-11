Chiusure notturne sulla A26 per trasporti eccezionali e manutenzione gallerie

Ecco quando l’autostrada sarà chiusa e quali saranno i tratti interessati

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali e per interventi di manutenzione delle gallerie, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole (km 45+000) e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona (km 0+000), verso Genova, nelle notti di lunedì 15 e di mercoledì 17 novembre, con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 alle 6:00 sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D26 Diramazione Predosa Bettole (km 45+000) e Ovada (km 30+000);

-dalle 22:00 alle 6:00 sarà chiuso il tratto compreso tra Ovada (km 30+000) e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona (km 0+000).

Le aree di servizio “Stura ovest” e “Turchino ovest” saranno chiuse nelle suddette notti di lunedì 15 e mercoledì 17 novembre, con orario 21:00-6:00.

Nelle due notti si dispone, inoltre, il divieto di sosta nelle suddette aree di servizio, nelle aree di parcheggio e nelle piazzole situate nel tratto chiuso.

Di conseguenza, chi proviene da Gravellona Toce/Alessandria verrà obbligatoriamente deviato sulla Diramazione Predosa-Bettole e, se diretto a Ovada, potrà uscire alla stazione di Novi Ligure.

Chi, invece, è diretto verso Genova, dovrà percorrere la Diramazione Predosa-Bettole, tramite cui immettersi sulla A7 Serravalle-Genova, verso Genova;

chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona (km 0+000) e Ovada (km 30+000), verso Alessandria/Gravellona Toce, dalle 22:00 di martedì 16 alle 6:00 di mercoledì 17 novembre e dalle 22:00 di giovedì 18 alle 6:00 di venerdì 19 novembre.

Le aree di servizio “Stura est” e “Turchino est” saranno chiuse nelle suddette notti di martedì 16 e di giovedì 18 novembre, con orario 21:00-6:00.

Nelle due notti si dispone, inoltre, il divieto di sosta nelle suddette aree di servizio, nelle aree di parcheggio e nelle piazzole situate nel tratto chiuso.

In alternativa, i veicoli leggeri potranno uscire alla stazione di Genova Pra’, sulla A10 Genova-Savona e rientrare sulla A26 alla stazione di Ovada; mentre i mezzi pesanti potranno percorrere la A7 Serravalle-Genova e la Diramazione Predosa-Bettole, tramite cui raggiungere la A26 e proseguire in direzione di Alessandria/Gravellona Toce.

