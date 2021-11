Cane in Sopraelevata nella notte, salvato dalla Polizia locale

Si tratta di un border collie che è stato segnalato da alcuni automobilisti. Rischiava di essere investito, ma gli agenti del turno notturno della polizia locale sono riusciti a metterlo in salvo

L’animale rischiava la vita. Impaurito, vagava nella strada a scorrimento veloce e, anche se alle due di notte i veicoli sono meno frequenti, il buio rischiava di essergli fatale: non visto poteva essere schiacciato da un mezzo. La Polizia locale si è messa alla sua ricerca, è riuscita a fermarlo e a catturarlo. Il cane è stato portato al Canile in attesa del riconoscimento del microchip per risalire al proprietario. Non è escluso che sia uno degli animali la cui scomparsa è stata segnalata.

