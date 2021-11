Ascensore XX Settembre-Carignano, aperto (forse) da lunedì prossimo

La lunghissima chiusura (partita il 26 maggio scorso, cioè quasi 6 mesi fa) dell’impianto Amt starebbe per finire. È avvenuto il collaudo del Ministero dopo i lavori trentennali obbligatori. Ora manca solo il nulla osta, cioè il via libera burocratico dello stesso Ministero

La riapertura era attesa per luglio, ma è saltata, poi è saltata anche quella di settembre. I lavori sono durati molto più a lungo del previsto, tre volte tanto il tempo preventivato: sei mesi anziché due. Ora dovrebbe essere la volta buona, sempre che arrivi in tempo il “papiro” del Ministero dopo il collaudo dell’Ustif.

La chiusura dell’ascensore è un grande disagio per i residenti di Carignano. L’impianto consente, infatti, di evitare le scalinate o un lungo tragitto per scendere in centro e di risalire con poca fatica, magari con le borse della spesa fatta al Mercato Orientale. La riapertura è quindi molto attesa.

