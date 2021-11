Teatro dell’Ortica: “Tu Bi” all’auditorium di via Allende

Dopo il tutto esaurito dei primi spettacoli, procede la nuova stagione del Teatro dell’Ortica con un doppio appuntamento: venerdì 12 e sabato 13 alle ore 21, presso l’auditorium di via Allende il palco si aprirà per “Tu Bi” di Raffaella Russo con Federico Alfano e Sara Sorrentino voci Davide Aloi, Andrea Gado, Carlo Strazza

Uno spettacolo movimentato, sospeso tra tutti i non detti di una relazione difficile, a volte tragica e spesso comica, sicuramente non banale: un uomo che sente le voci, una donna che tenta costantemente di togliersi la vita. Questi gli ingredienti per quello che potrebbe sembrare come qualcosa di profondamente drammatico, ma non è così, e a tratti potremmo definire questa continua sfida tra i due personaggi sorprendentemente divertente.

Tu Bi parte da una riflessione che riguarda la relazione tra Amleto e Ofelia, il loro amore, la prevaricazione di lui, la mancanza di comprensione, la pazienza e le cose che li circondano, li osservano e si fanno testimoni di un rapporto impossibile.

Come di consueto lo spettacolo si volgerà con le vigenti norme in termini di sicurezza sanitaria che prevedono il green pass per l’accesso in sala e la prenotazione per gli spettatori. In caso di disponibilità di biglietti sarà possibile acquistarli direttamente in teatro a partire da mezz’ora prima dello spettacolo fino ad esaurimento posti.

TU BI

in collaborazione con Teatro dell’Ortica

di Raffaella Russo

con Federico Alfano e Sara Sorrentino

voci Davide Aloi, Andrea Gado, Carlo Strazza

Venerdì 12 e sabato 13 ore 21

Teatro dell’Ortica

via Allende 48 – Genova Molassana

BIGLIETTI

INTERO € 12,00

RIDOTTO € 10,00

RIDOTTISSIMO € 8,00

