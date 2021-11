Palazzo Ducale, via ai lavori in facciata. Intervento col carroponte

Si eviteranno così le impalcature che impedirebbero completamente di vedere la facciata

Il via ai lavori è stato annunciata dal direttore di Palazzo Ducale, Serena Bertolucci, su Facebook: «Palazzo Ducale non è solo uno spazio, ma un luogo. Che ha bisogno di cure. Abbiamo iniziato una campagna di lavori che interesserà molte parti di questo palazzo straordinario e che ci permetterà di proseguire ed approfondire le ricerche e gli studi storico artistici ed architettonici». Non è da tutti vedere un’opportunità dove altri vedono solo un disagio.

I segni bianchi che vedete sono i segni del consolidante.

