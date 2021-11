Manifestazioni no green pass, a scegliere le aree vietate sarà il Prefetto con Sindaco e Questore

Manifestazioni no green pass, libera manifestazione di opinione o espressione movimento politico antisistema che alimenta l’antisemitismo e danneggiano l’economia del Paese oltre a favorire il contagio? La direttiva del ministero dell’Interno: «La cornice istituzionale più idonea per una valutazione collegiale e complessiva delle diverse situazioni che vengono in evidenza, è rappresentata dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. È nell’ambito di questo contesto che dovranno essere valutati, grazie anche all’apporto del Sindaci, nella loro veste di autorità sanitaria locale, i profili di criticità suscettibili di caratterizzare taluni luoghi del tessuto urbano cittadino, alla luce dell’andamento del fenomeno epidemiologico». Possibili obbligo di manifestazione in forma statica, modifiche del percorso scelto dai manifestanti ed esclusione di alcune aree anche per evitare danni ai cittadini tutti e al contesto economico

Di fatto il ministero dell’Interno ha preso una misura che da sabato prossimo regolerà i cortei vietando alcune zone, consentendo solo le manifestazioni in forma statica, modificando eventuali percorsi decisi dai contestatori al fine di evitare contagi e danni all’economia. A Genova da 16 sabati (il prossimo sarà il diciassettesimo) viene paralizzato il centro.

Il focolaio Covid legato ai cortei no green pass a Trieste ha superato 200 contagi tra primari, secondari e terziari. Questo significa che le manifestazioni, rigorosamente senza mascherine e senza il rispetto delle norme di distanziamento, creano pericolosi focolai.

Inoltre, le manifestazioni no green pass «fanno perdere il 30% del fatturato» agli operatori commerciali dei territori in cui si svolgono le manifestazioni. A dirlo è stato il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. «I cortei che si susseguono ogni sabato sono inaccettabili» ha detto Sangalli.

Non solo. Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, ha denunciato che le piazze no vax «alimentano l’antisemitismo». Secondo Di Segni Il ritorno del pregiudizio e di un clima di intolleranza e odio è «la cifra più brutta delle manifestazioni di questi giorni contro il green pass»

«Quello che sento sa più di politica che di scienza. Ci sono persone antisistema che contestano di tutto e oggi si legano alle proteste sui vaccini» ha detto qualche giorno fa il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a Radio 24. «Aumento di contagi e calo delle vendite per i commercianti: sono gli effetti abbastanza scontati delle manifestazioni contro il vaccino e il green pass, che ogni sabato paralizzano le nostre città. Bene quindi le nuove regole dal prossimo weekend, con lo stop ai cortei nei centri storici e nelle strade dello shopping» aveva aggiunto Toti su Facebook commentando le nuove regole introdotte dal Ministero dell’Interno sulle manifestazioni contro il green pass -. Se queste persone sono contrarie manifestino pure ma non danneggino chi ha deciso di vaccinarsi e tornare a vivere. Se questo non bastasse, ricordo inoltre che il 95% dei ricoverati all’ospedale San Martino di Genova non sono vaccinati. Insomma, la sacrosanta libertà no vax di manifestare finisce quando inizia il diritto alla salute, al lavoro e alla vita».

Il ministero dell’Interno ha emesso martedì scorso un nuovo provvedimento con il quale pone il veto alla manifestazione dei gruppi antivaccinisti e contro l’uso del certificato sanitario Covid-19 nei centri storici di tutto il Paese. Le« manifestazioni cosiddette “no green pass” paralizzano ogni sabato – e per settimane – i centri storici di tante città, creando problemi a cittadini e commercianti, oltre a generare assembramenti tra i non vaccinati. Per evitare questi problemi, il ministero dell’Interno ha stabilito nuove regole: sono consentite solo manifestazioni fermate e fuori dai centri storiciı» aveva anticipato il sottosegretario al ministero, Carlo Sibilia.

Ecco il testo della direttiva

Direttiva recante Indicazioni sullo svolgimento di manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie in atto

Le misure sanitarie di contenimento del contagio da COVID-19, sia con n’guardo all’introduzione dell’obbligo del green pass, sia con riferimento alla campagna vaccinale in atto, continuano a essere oggetto di frequenti manifestazioni di protesta e di contestazione che si svolgono sull’intero territorio nazionale. Tali manifestazioni, che sono rappresentative del diritto ad esprimere II dissenso, stanno determinando, tuttavia, elevate criticità sul piano dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché sul libero esercizio di altri diritti, pure garantiti, quali, In particolare, quelli attinenti allo svolgimento delle attività lavorative e alla mobilità dei cittadini, con effetti, peraltro, particolarmente negativi nell’attuale fase di graduale ripresa delle attività sociali ed economiche. Inoltre, in occasione di tali manifestazioni, si riscontra frequentemente un significativo livello di inosservanza delle disposizioni di prevenzione del contagio, concernenti il divieto di assembramenti, il rispetto del distanziamento fisico e fuso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con potenziale pericolo di incremento dei contagi e, dunque, per la salute dei cittadini. Si rende, pertanto, necessario dettare apposite indicazioni affinché lo svolgimento delle manifestazioni in questione avvenga nell’equilibrato contemperamento dei vari diritti e interessi in gioco. Sul punto, preme ricordare che indicazioni dì tenore generale furono impartite con direttiva del Ministro dell’interno del 23 gennaio 2009 per le manifestazioni nei centri urbani e nelle aree sensibili.

Alla luce di quanto detto in premessa, e considerata la rilevanza in tale contesto dell’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla l. 22 maggio 2020, n. 35, che affida ai Prefetti il compito di assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento del rischio di diffusione del Covid-16 fino al perdurare dello stato di emergenza, si rende, tuttavia, necessario intervenire sul quadro degli orientamenti esistenti – che restano comunque in vigore – al fine di Integrarli con ulteriori disposizioni calibrate sulla particolare situazione determinatasi a seguito dell’emergenza epidemiologica in atto. Si conferma che la cornice istituzionale più idonea per una valutazione collegiale e complessiva delle diverse situazioni che vengono in evidenza, è rappresentata dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. È nell’ambito di questo contesto che dovranno essere valutati, grazie anche all’apporto del Sindaci, nella loro veste di autorità sanitaria locale, i profili di criticità suscettibili di caratterizzare taluni luoghi del tessuto urbano cittadino, alla luce dell’andamento del fenomeno epidemiologico. Nella specie, il Comitato provinciale potrà analizzare l’intero spettro degli interessi coinvolti in modo da consentire alle Autorità partecipanti – e in particolare al Prefetto, al Questore e al Sindaco – l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza. Più nel dettaglio, in una logica integrata e unitaria e ferme restando le prerogative previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (art. 2) e dal relativo regolamento di attuazione, l Prefetti vorranno provvedere con apposite direttive, ai sensi dell’art. 13, secondo comma, della legge 1 aprite 1981, n. 121, ad individuare specifiche aree urbane sensibili, di particolare interesse per l’ordinato svolgimento della vita della comunità, che potranno essere oggetto di temporanea interdizione allo svolgimento di manifestazioni pubbliche per la durata dello stato di emergenza, in ragione dell’attuale situazione pandemica.

L’individuazione di tali aree dovrà avvenire nel rispetto del principio di ; proporzionalità, atteso che il diritto costituzionalmente garantito di riunirsi e manifestare liberamente in luogo pubblico costituisce espressione fondamentale della vita democratica e come tale va preservato e tutelato. Sulla base delle determinazioni adottate dai Prefetti, i Questori eserciteranno i poteri previsti dall’art. 18 TULPS e delle connesse disposizioni regolamentari, provvedendo ad.adottare, laddove necessario, i divieti e le prescrizioni riguardanti lo svolgimento delle manifestazioni preavvisate. Laddove gli stessi Questori non ravvisino esigenze impeditive, potranno adeguatamente modulare, per le aree diverse da quelle individuate come sensibili, l’esercizio del loro potere prescrittivo e conformativo. In ragione di considerazioni fattuali, di tempo e di luogo, o di altre, rilevanti circostanze quali il coinvolgimento nella manifestazione di un numero elevato di partecipanti. Ne discenda che, per assicurare la più efficace tutela dell’ordine e. della sicurezza pubblica, determinate manifestazioni potranno tenersi esclusivamente nel rispetto di specifiche modalità di carattere restrittivo, per le quali, ad esempio, potrà essere disposto lo svolgimento in forma statica in luogo di quella dinamica, ovvero prevista la regolamentazione dei percorsi idonei a preservare le aree urbane nevralgiche.

Nell’esercizio del potere del Questore di cui all’art. 18 TULPS, andrà altresì valutata ogni altra prescrizione finalizzata al rispetto delle misure anti contagio.

Andranno poi pianificati i conseguenti. adeguati servizi di ordine pubblico – per la cui predisposizione i Questori potranno avvalersi del concorso della Polizia locale – ai fini di una mirata attività di presidio e vigilanza delle zone interessate dallo svolgimento delle manifestazioni pubbliche.

Le valutazioni emerse in seno al Comitato provinciale potranno altresì rivelarsi utili anche per l’adozione da parte dei Sindaci, nella loro veste di autorità sanitarie locali, dei provvedimenti di cui all’art. 50, comma 5, TUEL e di cui all’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Nel precisare che le presenti indicazioni, per la loro valenza generate, potranno trovare applicazione per manifestazioni pubbliche attinenti ad ogni altra tematica, si evidenzia come l’evoluzione del fenomeno correlato alla protesta per le misure emergenziali dettate dal COVID-19 ne renda necessaria l’urgente e immediata attuazione.

