Incontro in Prefettura per le manifestazioni no green pass. Decisione corteo per corteo

11 Novembre 2021

11 Novembre 2021 Oggi a Genova Il sindaco Marco Bucci ha insistito per vietare in maniera permanente via XX Settembre, via XXV Aprile e via Roma, ma Questore e Prefetto non si sono sbilanciati Al Tavolo per l’ordine e la sicurezza, delegato dal ministero alla decisione delle zona da vietare, è stato deciso che le eventuali aree o modalità da vietare saranno indicate volta per volta. Condividi: E-mail

