Covid, Fondazione Gimbe: in Liguria situazione in peggioramento. Casi: +14%

Cento casi ogni centomila abitanti (la scorsa settimana erano 82) nella nostra Regione. Grazie ai vaccini, abbondantemente sotto la soglia di saturazione i posti letto occupati da pazienti covid in area medica (6%, +1% rispetto alla scorsa settimana) e in terapia intensiva (4%. – 1% rispetto alla scorsa settimana)

I liguri che hanno completato il ciclo vaccinale di due inoculazione è pari al 76,1% (76,4% in Italia). I cittadini con una sola dose sono il 2,3% (2,6% in Italia).

Il tasso di copertura vaccinale con dose aggiuntiva è del 75,6% (media italiana 43,1%)





Secondo Gimbe, in Italia «continuano a salire i nuovi casi (+37,7%), i positivi superano quota 100 mila. Aumentano ricoveri (+14,8%) e terapie intensive (+9,4%), ma per ora nessuna Regione rischia la zona gialla. Vaccini: con prime dosi che crollano del 75% in 3 settimane, 2,7 mln di over 50 da vaccinare e terze dosi che non decollano serve un cambio di marcia per contenere la quarta ondata».

Mi piace: Mi piace Caricamento...