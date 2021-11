Covid: due decessi. Continuano ad aumentare i positivi totali e giornalieri

Sono 358 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, di cui 91 a Genova. In parte (117) sono relativi ai giorni precedenti. Quelli odierni sono, comunque moltissimi: 241. Il numero degli attualmente positivi aumenta a 2.948 (+259)

La Regione precisa che nel periodo tra il 19 ottobre e l’8 novembre, si sono verificati problemi tecnico informatici nella trasmissione dati ad ALISA. Nel flusso odierno, sono state allineate 117 positività, di cui n.103 di ASL 2. Pertanto, l’incremento di casi positivi odierni è pari a 241, anziché 358. «È in corso la verifica a livello regionale – spiegano in Regione -. Per questo, sono stati necessari tempi tecnici che hanno portato alla rettifica dei dati».

Sono stati 3.905 i tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono 11.794 tamponi antigenici rapidi.

Ecco il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

IMPERIA (Asl 1): 33

SAVONA (Asl 2): 129

GENOVA: 117, di cui:

• Asl 3: 91

• Asl 4: 26

LA SPEZIA (Asl 5): 78

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1

Mi piace: Mi piace Caricamento...