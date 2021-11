Casa divorata dalle fiamme a Montoggio nella notte

Le impressionanti immagini dei vigili del fuoco che stanno ancora operando per lo spegnimento dei focolai

Sono iniziate ieri sera le operazioni di spegnimento di una abitazione nel comune di Montoggio. Le fiamme hanno avuto probabile innesco dalla canna fumaria, che ha surriscaldato i travi del tetto e fatto sì che questo prendesse fuoco. L’abitazione, tutta con solai in legno, è stata coinvolta velocemente. Sul posto ancora in atto le operazioni di minuto spegnimento. Per fortuna non si lamentano danni a persone.

