Bucci annuncia: «Dehors gratuiti per sempre»

«Risolveremo noi la questione del mancato introito, potenziale danno erariale. L’introito è minimo rispetto al bilancio del Comune»

Marco Bucci, nel corso della “Colazione col Sindaco” (oggi dedicata a centro e centro storico), ha risposto alla domanda del titolare di un pubblico esercizio di piazza San Lorenzo che ha chiesto se potesse pensare di investire per nuovi tavolini nella prospettiva di riavere l’autorizzazione per il dehors ottenuto gratuitamente a seguito dei decreti Covid nazionali.

Il Sindaco ha risposto che non solo i dehors saranno rinnovati, ma resteranno gratuiti, dicendosi convinto che potrà risolvere la questione del mancato incasso per l’Amministrazione. Si è detto anche consapevole del problema dei parcheggi in alcuni quartieri, che sarà da risolvere.

