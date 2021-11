«Hei, vuoi del fumo?»: pusher incauto offre hashish alla Polizia locale. Arrestato

Gli agenti in borghese erano all’incrocio tra via del Campo e via San Luca quando si sono sentiti offrire “pezzi da 20 euro” che lo spacciatore nascondeva lì vicino

Nei giorni scorsi, nel corso di uno dei consueti servizi specifici nel centro storico messo in atto dal reparto Sicurezza urbana della Polizia locale, gli operatori in borghese venivano approcciati all’incrocio tra vico agli Orti di Banchi e via San Luca da un ragazzo straniero che ha chiesto loro se avessero bisogno di “qualcosa”. L’offerta è stata poi precisata perché il giovane (poi identificato come M. M, di nazionalità senegalese, destinatario di un ordine di espulsione entro 7 giorni del Questore datato 2 novembre, pluripregiudicato per reati di spaccio di sostanze stupefacenti), ha chiesto a ispettore e agenti se volessero comprare del “fumo”, specificando anche il prezzo: 20 euro per ogni “pezzo”. Il personale della Sicurezza urbana ha preso tempo, ben sapendo che, normalmente, per sfuggire all’arresto, i pusher non tengono addosso la droga e la nascondono lì vicino. Infatti il ragazzo ha cercato di raggiungere con la mano una finestra posta circa a due metri d’altezza. È a quel punto che gli operatori si sono qualificati e hanno chiamato i rinforzi. Nel nascondiglio sono state trovate 4 barrette di hashish per un totale di 2,42 grammi, poi sequestrate.Il ventiquattrenne è stato arrestato.

Al processo per direttissima, al cittadino straniero è stato imposto il divieto di dimora nel centro storico. Ha patteggiato con rito abbreviato una condanna a 4 mesi e 20 giorni di reclusione.

